В Саратове грузовик врезался в дом, водитель погиб
Грузовой автомобиль врезался в дом в Саратове. Об этом заявил глава управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, инцидент произошел около 11:17 (10:17 мск) на улице Новоузенской во Фрунзенском районе.
«Водитель, управляя грузовиком, протаранил дом. В результате ДТП водитель погиб», - сообщил Юрин.
На место прибыли специалисты областной службы спасения, они извлекают тело погибшего из авто при помощи гидравлического инструмента . Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в Краснодаре автомобиль врезался в здание торгового центра, пострадали два человека.
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