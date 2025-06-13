ЦАХАЛ нанесла ущерб иранскому ядерному объекту в Натанзе

Ранее израильская армия обороны (ЦАХАЛ) начала операцию «Восходящий лев» против Ирана и атаковала иранские военные цели и объекты ядерной программы. При ударах погибли ряд высокопоставленных военных, а также ученые, пострадали по меньшей мере 50 человек.

«При атаке на завод обогащения урана… в Натанзе некоторые части объекта были повреждены. Ущерб еще предстоит оценить», - указали в организации.

В то же время специалисты отметили, что радиоактивного или химического заражения либо утечки на объекте не было.

