ЦАХАЛ нанесла ущерб иранскому ядерному объекту в Натанзе

Удары Израиля нанесли ущерб ядерному объекту Ирана в Натанзе. Об этом говорится в заявлении Организации по атомной энергии республики.

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Ранее израильская армия обороны (ЦАХАЛ) начала операцию «Восходящий лев» против Ирана и атаковала иранские военные цели и объекты ядерной программы. При ударах погибли ряд высокопоставленных военных, а также ученые, пострадали по меньшей мере 50 человек.

«При атаке на завод обогащения урана… в Натанзе некоторые части объекта были повреждены. Ущерб еще предстоит оценить», - указали в организации.

В то же время специалисты отметили, что радиоактивного или химического заражения либо утечки на объекте не было.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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