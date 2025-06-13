Два человека погибли при обстреле Макеевки из HIMARS
ВСУ обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, есть жертвы. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, то атака пришлась по участку проезжей части, пострадал автомобиль с мирными жителями.
Как сообщил агентству сотрудник Следственного комитета РФ, пр осмотре места ЧП было установлено, что два человека получили ранения, несовместимые с жизнью. По словам правоохранителя, удар был нанесен американской системой HIMARS, это подтверждают найденные фрагменты ракет.
Ранее в селе Никольское в Белгородской области один человек погиб в результате атаки украинских беспилотников на магазин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru