Два человека погибли при обстреле Макеевки из HIMARS

ВСУ обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, есть жертвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, то атака пришлась по участку проезжей части, пострадал автомобиль с мирными жителями.

Как сообщил агентству сотрудник Следственного комитета РФ, пр осмотре места ЧП было установлено, что два человека получили ранения, несовместимые с жизнью. По словам правоохранителя, удар был нанесен американской системой HIMARS, это подтверждают найденные фрагменты ракет.

Ранее в селе Никольское в Белгородской области один человек погиб в результате атаки украинских беспилотников на магазин.

