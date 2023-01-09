В Кремле оценили сообщения об «амнистии» бойцов «Вагнера»

Помилование осуждённых в Российской Федерации, в том числе, за тяжкие преступления, возможно исключительно по указу главы государства. С таким напоминанием выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он прокомментировал информацию в СМИ об амнистии бойцов частной военной компании «Вагнер» - участников специальной военной операции на Украине.

Ранее основатель данной ЧВК предприниматель Евгений Пригожин объявил о снятии всех судимостей с первой группы бывших заключенных, у которых завершился шестимесячный контракт с «Вагнером» на участие в СВО.

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По словам представителя Кремля, законодательство РФ предполагает конкретную процедуру на этот счёт, которая начинается по документам с самих мест заключения, потом переходит на региональный уровень, а финальная черта подводится указом президента.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин поздравил россиян тортом с символом 2023 года кроликом, который держит кувалду.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЧВКАмнистияЕвгений Пригожин
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