В Кремле оценили сообщения об «амнистии» бойцов «Вагнера»

Помилование осуждённых в Российской Федерации, в том числе, за тяжкие преступления, возможно исключительно по указу главы государства. С таким напоминанием выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он прокомментировал информацию в СМИ об амнистии бойцов частной военной компании «Вагнер» - участников специальной военной операции на Украине.

Ранее основатель данной ЧВК предприниматель Евгений Пригожин объявил о снятии всех судимостей с первой группы бывших заключенных, у которых завершился шестимесячный контракт с «Вагнером» на участие в СВО.