В Кремле оценили результаты опроса ВЦИОМ об экономическом положении россиян

В Кремле рассчитывают, что российская экономика в обозримой перспективе перейдёт к росту. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Согласно полученным данным, каждый четвёртый респондент оценивает своё материальное положение негативно и ожидает ухудшения экономической ситуации.

Представитель Кремля подчеркнул, что в России «ощущаются последствия кризиса, который вызван пандемией COVID-19». Также он выразил надежду на то, что «в обозримой перспективе мы сначала остановим падение и затем перейдём к росту», пишет ТАСС.