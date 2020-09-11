В Кремле оценили результаты опроса ВЦИОМ об экономическом положении россиян
В Кремле рассчитывают, что российская экономика в обозримой перспективе перейдёт к росту. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Согласно полученным данным, каждый четвёртый респондент оценивает своё материальное положение негативно и ожидает ухудшения экономической ситуации.
Представитель Кремля подчеркнул, что в России «ощущаются последствия кризиса, который вызван пандемией COVID-19». Также он выразил надежду на то, что «в обозримой перспективе мы сначала остановим падение и затем перейдём к росту», пишет ТАСС.
А накануне сообщалось, что экономика России сможет восстановиться от последствий пандемии в лучшем случае в 2023 году Это следует из проекта основных направлений денежно-кредитной политики Центробанка на ближайшие три года.
Между тем, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал НСН, что сентябрь 2020 года может стать роковым месяцем для всего мира, в том числе и России, в экономическом плане.
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