Опрос: Большинство россиян поддержало идею введения гарантированного дохода

Большинство россиян, а именно 68%, поддержали идею введения в стране фиксированной ежемесячной выплаты со стороны государства гражданам – вне зависимости от рода их деятельности и социального положения. Об этом говорят данные опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru, подчеркивает Интерфакс.

В ходе исследования выяснилось, что такая идея больше всего по душе нашим соотечественникам в возрасте от 25 до 34 лет, а также от 35 до 44 лет.

Кроме того, аналитики выяснили, что среди желающих иметь такой гарантированный государством ежемесячный доход оказалось больше среди мужчин, чем среди женщин: 70% и 65% респондентов соответственно.

Гарантированный доход в России могут ввести по схеме маткапитала

Напомним, ранее с предложением ввести в России минимальный гарантированный доход граждан выступил Дмитрий Медведев. Об этом председатель «Единой России» заявил во время онлайн-совещания с руководством партии. По словам бывшего премьер-министра, речь идёт о неприкосновенной сумме, которую государство будет выплачивать человеку независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения.

При этом, Медведев сослался на иностранный опыт и отметил, что пандемия показала важность оказания поддержки людям для сохранения социальной стабильности, отмечает RT.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский подчеркнул, что вопрос введения минимального гарантированного дохода может быть проработан к формированию бюджета на 2021-2022 годы.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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