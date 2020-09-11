Опрос: Большинство россиян поддержало идею введения гарантированного дохода

Большинство россиян, а именно 68%, поддержали идею введения в стране фиксированной ежемесячной выплаты со стороны государства гражданам – вне зависимости от рода их деятельности и социального положения. Об этом говорят данные опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru, подчеркивает Интерфакс.

В ходе исследования выяснилось, что такая идея больше всего по душе нашим соотечественникам в возрасте от 25 до 34 лет, а также от 35 до 44 лет.

Кроме того, аналитики выяснили, что среди желающих иметь такой гарантированный государством ежемесячный доход оказалось больше среди мужчин, чем среди женщин: 70% и 65% респондентов соответственно.