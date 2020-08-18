«Роковой сентябрь»: Делягин предупредил о риске общероссийских протестов

Сентябрь 2020 года может стать роковым месяцем для всего мира, в том числе и России, в экономическом плане, считает научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

По мнению экономиста, предстоящие события решат судьбу ряда крупных стран северного полушария. Он, в частности, упомянул о растущем социально-экономическом расслоении и накале обстановки в США, где близятся президентские выборы и заканчивается программа экономической помощи населению, пишет Ura.ru.

На фоне нарастающего кризиса будет падать курс рубля, что может поспособствовать народным волнениям, считает Делягин. Кроме того, с учётом продолжающихся митингов в Хабаровске любые фальсификации на сентябрьских выборах протесты могут охватить всю страну, говорит экономист.