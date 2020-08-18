«Роковой сентябрь»: Делягин предупредил о риске общероссийских протестов
Сентябрь 2020 года может стать роковым месяцем для всего мира, в том числе и России, в экономическом плане, считает научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
По мнению экономиста, предстоящие события решат судьбу ряда крупных стран северного полушария. Он, в частности, упомянул о растущем социально-экономическом расслоении и накале обстановки в США, где близятся президентские выборы и заканчивается программа экономической помощи населению, пишет Ura.ru.
На фоне нарастающего кризиса будет падать курс рубля, что может поспособствовать народным волнениям, считает Делягин. Кроме того, с учётом продолжающихся митингов в Хабаровске любые фальсификации на сентябрьских выборах протесты могут охватить всю страну, говорит экономист.
Ранее Делягин на пресс-конференции НСН заявил, что «коронакризис» нанёс российской экономике непоправимый удар.
«Экономика России после удара коронабесия уже не встанет. Она сейчас пытается в стать на четвереньки, но не более того. И единственный способ, если мы не развиваем экономику, то единственный способ подстёгивать её или хотя бы поддерживать – это девальвация рубля. Другое дело, что доллар может упасть сильнее рубля», - сказал тогда он.
В сентябре в России пройдут выборы глав 20 субъектов РФ и депутатов в 11 регионах. Они будут проходить в течение трёх дней, два из которых, 11 и 12 сентября, отведены под расширенное досрочное голосование.
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