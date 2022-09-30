В Кремле оценили установленные в Донецке билборды с Байденом

Комментируя появление в Донецке билборда с изображением президента США Джо Байдена он отметил, что в Кремле приветствуют радостные настроения граждан.

«Мы безусловно приветствуем такие настроения. Настроения, которые проецировались в тех абсолютно однозначных результатах референдумов... И, конечно, то, что люди радуются - это радует вместе с ними», - заключил Песков.

Ранее на одной из центральных улиц Донецка появился билборд с изображением президента США Джо Байдена и надписью «Спасибо деду за нашу победу». Местные жители рассказали, что поставки оружия Украине и и антироссийские санкции, за которые выступал политик, способствовали вхождению Донбасса в состав РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

