В Кремле оценили установленные в Донецке билборды с Байденом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жителям Донбасса прошли долгий путь до референдумов о присоединении к России, сообщает РИА Новости.
Комментируя появление в Донецке билборда с изображением президента США Джо Байдена он отметил, что в Кремле приветствуют радостные настроения граждан.
«Мы безусловно приветствуем такие настроения. Настроения, которые проецировались в тех абсолютно однозначных результатах референдумов... И, конечно, то, что люди радуются - это радует вместе с ними», - заключил Песков.
Ранее на одной из центральных улиц Донецка появился билборд с изображением президента США Джо Байдена и надписью «Спасибо деду за нашу победу». Местные жители рассказали, что поставки оружия Украине и и антироссийские санкции, за которые выступал политик, способствовали вхождению Донбасса в состав РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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