Аэропорты Калуги, Ярославля и Костромы ограничили полеты

Прием и выпуск самолетов временно ограничили в трех российских аэропортах. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Так, накануне вечером ограничения ввели в воздушной гавани Калуги (Грабцево). С раннего утра 21 мая аналогичные меры действуют в аэропортах Ярославля (Туношна) и Костромы (Сокеркино). Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

Позже Кореняко сообщил, что в 05:00 мск меры в аэропорту Калуги были отменены.

Ранее в Якутии аэропорт Зырянка временно прекратил прием и отправку рейсов из-за затопления грунтовой взлетно-посадочной полосы на фоне паводка, пишет Ura.ru.

