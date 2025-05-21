ФСБ задержала женщину из Донецка за финансирование ВСУ
Жительницу Донецка задержали за финансирование украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Донецкой Народной Республике.
Подозреваемую в государственной измене женщину задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий. По данным ФСБ, фигурантка неоднократно переводила деньги на электронные банковские карты, используемые для финансирования ВСУ.
Задержанная призналась, что в прошлом году переводила средства для помощи украинской армии. По словам женщины, она была «украинской патриоткой, ярым националистом». Подозреваемая раскаялась в содеянном. Правоохранители возбудили против нее уголовное дело о госизмене.
Ранее жителя Волгограда заподозрили в сотрудничестве с администратором проукраинского Тelegram-канала, на него завели дело о государственной измене, пишет Ura.ru.
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