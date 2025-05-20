Белгородские власти требуют компенсации за некачественные укрепления
Администрация Белгородской области инициировала судебные разбирательства против семи строительных компаний, участвовавших в возведении оборонительных сооружений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Среди ответчиков значатся организации «БелСпецТех-строй», «Белстройплюс», «Сталкер», «Автострада», «Регион Сибирь», «Белгороддорстрой» и «ЭкоРесурс 36». Исковые заявления поданы по результатам внутренней проверки, проведенной управлением капитального строительства.
На прошлой неделе губернатор поручил ужесточить контроль за расходованием бюджетных средств и обеспечением их целевого использования.
Суть претензий к подрядным организациям не уточняется, однако речь идет о нарушениях, выявленных при строительстве оборонительных объектов, передает «Радиоточка НСН».
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