Белгородские власти требуют компенсации за некачественные укрепления

Администрация Белгородской области инициировала судебные разбирательства против семи строительных компаний, участвовавших в возведении оборонительных сооружений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Среди ответчиков значатся организации «БелСпецТех-строй», «Белстройплюс», «Сталкер», «Автострада», «Регион Сибирь», «Белгороддорстрой» и «ЭкоРесурс 36». Исковые заявления поданы по результатам внутренней проверки, проведенной управлением капитального строительства.

Две женщины ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

На прошлой неделе губернатор поручил ужесточить контроль за расходованием бюджетных средств и обеспечением их целевого использования.

Суть претензий к подрядным организациям не уточняется, однако речь идет о нарушениях, выявленных при строительстве оборонительных объектов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
ТЕГИ:СудыБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры