Рубио: Россия хочет на Украине того, на что не имеет права
21 мая 202506:52
Госсекретарь США Марко Рубио высказался об основной проблеме урегулирования украинского конфликта. Об этом глава Госдепартамента рассказал на брифинге.
По словам Рубио, Россия хочет «того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права», при этом Украина желает «того, что не может вернуть военным путем». Госсекретарь подчеркнул, что в этом заключается проблема.
Ранее Рубио заявил, что Россия подготовит документ со своими требованиями о прекращении огня, это приведет к «более широким переговорам» по Украине, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru