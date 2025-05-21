Рубио: Россия хочет на Украине того, на что не имеет права

По словам Рубио, Россия хочет «того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права», при этом Украина желает «того, что не может вернуть военным путем». Госсекретарь подчеркнул, что в этом заключается проблема.

Ранее Рубио заявил, что Россия подготовит документ со своими требованиями о прекращении огня, это приведет к «более широким переговорам» по Украине, пишет Ura.ru.

