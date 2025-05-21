В Пентагоне заявили, что наблюдали кинетическое оружие РФ в космосе
Россия и Китай якобы имеют оружие в космосе. Об этом заявил командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман в ходе слушаний в комитете сената.
«В последние годы мы наблюдали, как, в частности, Россия демонстрировала очень агрессивные возможности на орбите», - указал командующий.
По словам Зальцмана, якобы имели место приближение к спутникам в агрессивной манере и запуск «того, что можно считать кинетической установкой на орбите». Командующий не привел доказательств своих слов. Кроме того, Зальцман заявил, что Китай продемонстрировал возможность захвата спутника «механической рукой» и его смещения его с орбиты.
Военачальник заключил, что эти возможности могут быть применены против спутников.
Ранее в Пентагоне назвали наибольшей опасностью для США размещение ядерного оружия в космосе, пишет Ura.ru.
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