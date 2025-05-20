В России исключили возможность признания детей иностранными агентами
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что российское законодательство не предусматривает признания несовершеннолетних иностранными агентами. По его словам, это связано с ограниченной дееспособностью детей, которые не могут в полной мере осознавать последствия своих действий.
Как пояснил парламентарий, существующие правовые нормы полностью исключают такую возможность. Он напомнил, что в России уголовная ответственность для несовершеннолетних наступает только с определённого возраста и по ограниченному кругу статей.
Ранее заместитель министра юстиции Олег Свириденко сообщил о расширении критериев признания иностранными агентами.
По его данным, после изменения законодательства доля лиц и организаций, получающих финансирование из-за рубежа, среди признанных иноагентов сократилась с 14% в 2023 году до 4,8% в текущем году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru