В России исключили возможность признания детей иностранными агентами

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что российское законодательство не предусматривает признания несовершеннолетних иностранными агентами. По его словам, это связано с ограниченной дееспособностью детей, которые не могут в полной мере осознавать последствия своих действий.

Как пояснил парламентарий, существующие правовые нормы полностью исключают такую возможность. Он напомнил, что в России уголовная ответственность для несовершеннолетних наступает только с определённого возраста и по ограниченному кругу статей.