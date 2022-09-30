СМИ: 30 сентября в СБ ООН состоится голосование по осуждающей референдумы резолюции

Голосование по проекту резолюции Соединенных Штатов и Албании, осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, пройдет 30 сентября в Совете безопасности ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в СБ.

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Голосование намечено на 15 часов (22.00 мск).

После этого состоится заседание Совбеза по теме терактов на «Северных потоках», созванное по просьбе Москвы.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия сожалеет, что генсек ООН Антониу Гутерреш решил сыграть роль в оказании влияния на позицию стран организации перед обсуждением в Генассамблее темы референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

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ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2РеферендумСовбез РФ
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