СМИ: 30 сентября в СБ ООН состоится голосование по осуждающей референдумы резолюции

Голосование намечено на 15 часов (22.00 мск).

После этого состоится заседание Совбеза по теме терактов на «Северных потоках», созванное по просьбе Москвы.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия сожалеет, что генсек ООН Антониу Гутерреш решил сыграть роль в оказании влияния на позицию стран организации перед обсуждением в Генассамблее темы референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

