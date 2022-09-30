СМИ: 30 сентября в СБ ООН состоится голосование по осуждающей референдумы резолюции
Голосование по проекту резолюции Соединенных Штатов и Албании, осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, пройдет 30 сентября в Совете безопасности ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в СБ.
Голосование намечено на 15 часов (22.00 мск).
После этого состоится заседание Совбеза по теме терактов на «Северных потоках», созванное по просьбе Москвы.
Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия сожалеет, что генсек ООН Антониу Гутерреш решил сыграть роль в оказании влияния на позицию стран организации перед обсуждением в Генассамблее темы референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+38 739 / сут.
Умерли
387 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,0 млн+57 937 / сут.
- СМИ: 30 сентября в СБ ООН состоится голосование по осуждающей референдумы резолюции
- Глава Пентагона не назвал причины ЧП на «Северных потоках»
- США обсуждают новые поставки оружия Украине
- СМИ: ценовой потолок на российскую нефть станет смертельным для Запада
- Аналитик: рубль может упасть к концу 2022 года из-за санкций
- В Бурятии выполнили квоту по частичной мобилизации
- В Германии заявили, что взрывные устройства повредили «СП»
- Полянский ответил на заявление генсека ООН о референдумах
- Названы самые безопасные виды фастфуда
- Жители Тбилиси потребовали от россиян покинуть Грузию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru