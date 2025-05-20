СМИ: Гонщик Василий Куденко выжил после взрыва McLaren в Подмосковье

44-летний автогонщик Василий Куденко, выступающий в классе Unlim 500+, находился за рулем McLaren, который взорвался на трассе в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, он и его пассажир смогли самостоятельно выбраться из поврежденного автомобиля.

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Мощность спортивного автомобиля составляла 720 лошадиных сил. Как отмечают источники, машина получила критические повреждения и восстановлению не подлежит.

В настоящее время экстренные службы устанавливают причины инцидента. Куденко является опытным гонщиком, обладающим первым разрядом по автоспорту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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