Польша готова закрыть границу с Германией из-за нелегальных мигрантов
Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о возможном закрытии границы с Германией, если немецкие власти продолжат переправлять нелегальных мигрантов на польскую территорию. Об этом он заявил в эфире Польского телевидения.
Туск подчеркнул, что не допустит принудительного перенаправления мигрантов, изначально направлявшихся в Германию.
В случае дальнейших подобных действий Польша может временно приостановить выполнение обязательств по договорам ЕС, воспользовавшись статьей 72 Договора о Европейском союзе.
При этом польский премьер отметил, что не намерен осложнять жизнь гражданам, регулярно пересекающим границу, например, для работы. Решение о возможных мерах будет зависеть от дальнейших действий немецкой стороны, передает «Радиоточка НСН».
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