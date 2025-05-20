Польша готова закрыть границу с Германией из-за нелегальных мигрантов

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о возможном закрытии границы с Германией, если немецкие власти продолжат переправлять нелегальных мигрантов на польскую территорию. Об этом он заявил в эфире Польского телевидения.

Туск подчеркнул, что не допустит принудительного перенаправления мигрантов, изначально направлявшихся в Германию.