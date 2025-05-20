Польша готова закрыть границу с Германией из-за нелегальных мигрантов

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о возможном закрытии границы с Германией, если немецкие власти продолжат переправлять нелегальных мигрантов на польскую территорию. Об этом он заявил в эфире Польского телевидения.

Туск подчеркнул, что не допустит принудительного перенаправления мигрантов, изначально направлявшихся в Германию.

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В случае дальнейших подобных действий Польша может временно приостановить выполнение обязательств по договорам ЕС, воспользовавшись статьей 72 Договора о Европейском союзе.

При этом польский премьер отметил, что не намерен осложнять жизнь гражданам, регулярно пересекающим границу, например, для работы. Решение о возможных мерах будет зависеть от дальнейших действий немецкой стороны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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