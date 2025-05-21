Суд взыскал с детей Максаковой долги по коммунальным платежам

Столичный мировой суд взыскал с детей певицы Марии Максаковой (признана в России иноагентом) долги по коммунальным платежам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, АО «Мосэнергосбыт» обратилось в суд с иском к Илье и Людмиле Елизавете Максаковым-Игенбергс. Инстанция частично удовлетворила заявление истца. Сумма долга, который был взыскан, не уточняется.

Решение суда вступило в силу.

Ранее дело о взыскании долгов за коммунальные услуги возбудили против комика Данилы Поперечного (признан в РФ иноагентом), сумма задолженности не называется, пишет Ura.ru.

