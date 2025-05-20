Депутат Олег Савченко досрочно покидает Госдуму

Депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко принял решение досрочно сложить свои полномочия. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на проект постановления, опубликованный на сайте нижней палаты парламента.

Официальные причины ухода не уточняются, однако, по данным источников, близких к политическим кругам, Савченко может перейти на новую должность в ближайшее время. Комментариев от самого депутата не поступало.