Депутат Олег Савченко досрочно покидает Госдуму

Депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко принял решение досрочно сложить свои полномочия. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на проект постановления, опубликованный на сайте нижней палаты парламента.

Официальные причины ухода не уточняются, однако, по данным источников, близких к политическим кругам, Савченко может перейти на новую должность в ближайшее время. Комментариев от самого депутата не поступало.

Депутат Савченко решил покинуть Госдуму ради бизнеса за рубежом

Савченко был избран в Госдуму в 2021 году и представлял фракцию «Единая Россия».

До политической карьеры он занимался бизнесом и входил в число самых обеспеченных депутатов парламента, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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