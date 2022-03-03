В Кремле отреагировали на слухи о введении военного положения

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию ряда СМИ о возможном введении в России военного положения и запрета на выезд за границу для мужчин призывного возраста.

Песков заявил о росте уровня поддержки действий Путина

«Это все ходят чистые "утки". Потом граждане их пересылают друг другу», - цитирует Пескова «Интерфакс».

По его словам, в связи с этим крайне важно относиться сейчас ко всей информации с осторожностью и не становиться жертвой различных обманов и слухов.

В четверг комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил инициативу о введении уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, за распространение недостоверной информации о действиях российской армии.

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Фото: РИА Новости
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