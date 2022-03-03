Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении свободы до 15 лет за фейки об армии РФ
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил инициативу о введении уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, за распространение недостоверной информации о действиях российской армии.
Соответствующей статьёй предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ. За распространение фейков о деятельности вооруженных сил РФ предлагается, в частности, накладывать штраф до 1,5 миллиона рублей или лишать свободы на срок до трех лет.
В случае использования служебного положения или при наличии корысти, штраф увеличивается до 5 миллионов рублей, а срок лишения свободы составит от 5 до 10 лет. Если же распространение фейков повлекло тяжкие последствия, то в заключение будут отправлять на срок от 10 до 15 лет.
Также Комитет рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект об уголовной ответственности, включая лишение свободны на срок до трех лет, за призывы к введению иностранных санкций в отношении России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru