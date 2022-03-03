Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении свободы до 15 лет за фейки об армии РФ

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил инициативу о введении уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, за распространение недостоверной информации о действиях российской армии.

Соответствующей статьёй предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ. За распространение фейков о деятельности вооруженных сил РФ предлагается, в частности, накладывать штраф до 1,5 миллиона рублей или лишать свободы на срок до трех лет.