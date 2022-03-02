Песков заявил о росте уровня поддержки действий Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост уровня поддержски в стране действий Владимира Путина очень высок, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Кремле это чувствуют не только по словам, но и по обращениям и действиям граждан.
«Уровень поддержки президента высок, и подобные единения вокруг президента в такой нелёгкий и очень ответственный момент – это очень важно, и всем нам придает силы», - заключил он.
Ранее Песков заявил, что, с точки зрения решения проблем, введение ограничительных мер против президента России Владимира Путина недальновидно и абсурдно, сообщает RT.
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