Адвокат: Наказать ударившего девушку в живот — единственный способ спасти репутацию силовиков

В сети получило широкое распространение видео, на котором два силовика ведут задержанную на митинге оппозиции девушку и один из них бьет её под дых. Как выяснилось, пострадавшую зовут Дарья Сосновская. Личность её ударившего выясняется. В Росгвардии уже выступили с заявлением, что мужчина не принадлежит к ведомству. Тем временем, глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в соцсетях объявил награду в 100 тысяч рублей «за данные о личности ударившего Дарью Сосновскую бойца второго оперативного полка ГУ МВД по Москве».

В эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры», адвокат Александр Карабанов поддержал инициативу Чикова, объявившего награду за установление личности ударившего девушку в живот силовика.

«Я считаю, что это абсолютно законно. Наша система кодифицирована: это заключается в том, что все действия, которые не перечислены в наших кодексах – разрешены. И конкретно действия, когда в обществе объявляют награду за установку личности, это законно. Это общественная инициатива и она абсолютно правильная», — сказал адвокат.

По его экспертному мнению, как юриста и бывшего следователя, действия правоохранителя были противозаконными и подлежат наказанию.

«В данном случае было неоправданное применение силы. У этого силовика совершенно не было никаких оснований, потому что девушка не причиняла ему какой-либо угрозы. Все её действия были полностью ограничены теми спецприёмами, которые были применены аж двумя сотрудниками, и реальной какой-либо опасности эта девушка не могла представить. Я считаю, что данный силовик превысил свои служебные полномочия и применил силу, а фактически я бы сказал даже жестокость совершенно противозаконно», — заявил Александр Карабанов.