Адвокат: Наказать ударившего девушку в живот — единственный способ спасти репутацию силовиков
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» в эфире НСН поддержал общественную инициативу по установлению личности силовика, ударившего девушку с митинга оппозиции под дых.
В сети получило широкое распространение видео, на котором два силовика ведут задержанную на митинге оппозиции девушку и один из них бьет её под дых. Как выяснилось, пострадавшую зовут Дарья Сосновская. Личность её ударившего выясняется. В Росгвардии уже выступили с заявлением, что мужчина не принадлежит к ведомству. Тем временем, глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в соцсетях объявил награду в 100 тысяч рублей «за данные о личности ударившего Дарью Сосновскую бойца второго оперативного полка ГУ МВД по Москве».
В эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры», адвокат Александр Карабанов поддержал инициативу Чикова, объявившего награду за установление личности ударившего девушку в живот силовика.
«Я считаю, что это абсолютно законно. Наша система кодифицирована: это заключается в том, что все действия, которые не перечислены в наших кодексах – разрешены. И конкретно действия, когда в обществе объявляют награду за установку личности, это законно. Это общественная инициатива и она абсолютно правильная», — сказал адвокат.
По его экспертному мнению, как юриста и бывшего следователя, действия правоохранителя были противозаконными и подлежат наказанию.
«В данном случае было неоправданное применение силы. У этого силовика совершенно не было никаких оснований, потому что девушка не причиняла ему какой-либо угрозы. Все её действия были полностью ограничены теми спецприёмами, которые были применены аж двумя сотрудниками, и реальной какой-либо опасности эта девушка не могла представить. Я считаю, что данный силовик превысил свои служебные полномочия и применил силу, а фактически я бы сказал даже жестокость совершенно противозаконно», — заявил Александр Карабанов.
Адвокат добавил, что ведомство, к которому принадлежит неопознанный боец, должно провести служебную проверку и наказать его. Только так структура сможет спасти свою репутацию, считает собеседник НСН.
«Я считаю, что они должны провести служебную проверку и признать, что действительно были допущены нарушения, и именно такая честная реакция будет уважительна среди общества. Это единственный правильный способ защитить репутацию ведомства, когда руководство признает, что да, мы допустили нарушение, и виновный наказан. Есть ряд примеров, когда недавно арестовали ряд сотрудников ФСБ, и это наоборот укрепляет имидж структуры, которая признает свои ошибки и их исправляет. Я считаю, что это правильно», — заключил эксперт.
Ранее глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин сообщил НСН, что охрану правопорядка на митинге осуществляли только две структуры: Росгвардия и полиция. Причем выяснить наверняка, к какому ведомству принадлежал превысивший полномочия силовик, по мнению Пашкина, поможет только суд.
Напомним, что в минувшую субботу, 10 августа в Москве прошла согласованная акция в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Ранее в столице прошли несанкционированные митинги 27 июля и 3 августа с массовыми задержаниями.
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