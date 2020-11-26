В Кремле обозначили сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Этапы вакцинации должны быть минимальными, поскольку стоит «грандиозная задача» - максимально быстро обеспечить вакциной от COVID-19 всех желающих, добавил Песков. Он также подчеркнул, что вакцинация будет добровольной.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова утверждала, что массовая вакцинация против коронавируса в России начнётся к 2021 году.

В России уже началось массовое производство первой отечественной вакцины против COVID-19 «Спутник V». Сейчас препарат находится на третьей стадии испытаний, в которой участвуют добровольцы. По оценкам разработчиков, эффективность вакцины к началу ноября составляла 92%.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, что побочные явления у людей, прошедших вакцинацию, не будут опасными.

