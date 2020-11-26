В Кремле обозначили сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
В России вакцинация против коронавируса COVID-19 будет поэтапной и начнётся уже до Нового года, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля не смог назвать точную дату, но отметил, что вакцинация пройдёт с учётом географии страны и особенностей хранения вакцины.
Этапы вакцинации должны быть минимальными, поскольку стоит «грандиозная задача» - максимально быстро обеспечить вакциной от COVID-19 всех желающих, добавил Песков. Он также подчеркнул, что вакцинация будет добровольной.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова утверждала, что массовая вакцинация против коронавируса в России начнётся к 2021 году.
В России уже началось массовое производство первой отечественной вакцины против COVID-19 «Спутник V». Сейчас препарат находится на третьей стадии испытаний, в которой участвуют добровольцы. По оценкам разработчиков, эффективность вакцины к началу ноября составляла 92%.
Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, что побочные явления у людей, прошедших вакцинацию, не будут опасными.
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