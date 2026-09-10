«Я бы не сказал, что что-то из вышеперечисленного прям топ этой осенью и зимой. Это проходящие тренды, такие платья всегда были, уже стали классикой, камуфляжные брюки есть, но они не номер один. Тренд на 2000-ые есть, многие эти вещи из того периода, но не могу сказать, что я наблюдаю такую интерпретацию на подиумах и модниках. Все халаты – это национальная одежда очень многих стран, только принт у всех разный. Если углубимся в нашу историю, у нас мы тоже найдем такое среди национальностей России. Такие платья начали появляться в 60-е годы, каждые 20 лет появляются в моде, но главным трендом никогда не становились. Что касается камуфляжного принта, он был очень популярен в 2000-ых, это были не только брюки, но и куртки, рюкзаки. Я отсматриваю все показы, не могу сказать, что этот принт вводится брендами сейчас активно», - отметил он.

На этом фоне Лисовец назвал абсолютные тренды сезона.

«Это не такой тренд, как приталенные пиджаки или наряды сегодня. Это абсолютный тренд сегодня. Еще могу выделить изделия из кожи, замши, женственность. Возвращаются в моду элегантные ботинки и сумки, мы уходим от грубости и оверсайза», - заключил он

В России большинство граждан не следят за модными трендами, заявил международный эксперт по стилю Александр Белов в пресс-центре НСН.

