Песков: Ситуация на земле становится для Украины все хуже

Обстановка на земле ухудшается для Украины изо дня в день. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, российская армия, в ответ на атаки Киева, продложает системно и планомерно бить по целям на Украине.

«Предпочтительным для нас является мирное урегулирование. И только в отсутствие каких-либо перспектив и возможностей мирного урегулирования, проводится специальная военная операция», - указал представитель Кремля.

Он также добавил, что предложения Москвы для остановки боевых действий хорошо известны, их два года назад в МИД озвучил президентом РФ Владимир Путин.

Ранее Песков заявил, что Россия уверена в близости победы в специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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