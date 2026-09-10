Песков: Ситуация на земле становится для Украины все хуже
Обстановка на земле ухудшается для Украины изо дня в день. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, российская армия, в ответ на атаки Киева, продложает системно и планомерно бить по целям на Украине.
«Предпочтительным для нас является мирное урегулирование. И только в отсутствие каких-либо перспектив и возможностей мирного урегулирования, проводится специальная военная операция», - указал представитель Кремля.
Он также добавил, что предложения Москвы для остановки боевых действий хорошо известны, их два года назад в МИД озвучил президентом РФ Владимир Путин.
Ранее Песков заявил, что Россия уверена в близости победы в специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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