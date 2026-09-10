На «Городской ферме» ВДНХ открылся фестиваль осеннего урожая «Битва гигантов». Самым большим овощем на событии признали тыкву двенадцатилетнего садовода из Иркутской области — ее вес составил 817 кг, пишет ТАСС. Мухина отметила, что, хотя подобные овощи можно употреблять в пищу, в отдельных случаях делать этого все же не стоит.

«В целом эти экземпляры содержат все те же полезные вещества, что фрукты и овощи обычного размера. В их составе также есть бета-каротин, витамины B, C, K, калий, магний, клетчатка, антиоксиданты. Однако вкус может немного страдать. Мякоть больших овощей и фруктов может быть более водянистой. В стремлении добиться таких рекордных размеров иногда используют подкормку, инсектициды, фунгициды. Все это может накопиться в мякоти овоща. Нередко садоводы-рекордсмены используют нитраты. В организме они превращаются в нитриты и могут вызвать отравление. Также стоит учитывать, что в тыкве может вырабатываться кукурбитацин. Если этого вещества слишком много, тыква может горчить, есть ее нельзя. Гигантизм в садоводческих соревнованиях – как спорт. Но это не значит, что всем надо стремиться к аналогичному результату. Такие плоды трудно не только выращивать, но также сохранять и перерабатывать», - объяснила она.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов сообщил, что некоторые народные средства могут нанести урожаю на даче серьезный урон. Среди вредных составов он выделил раствор из меда и молока, соды, также подчеркнув, что пиво не помогает защитить растения от фитофторы, напоминает «Радиоточка НСН».

