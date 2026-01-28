Размер пособия на погребение увеличится до 9,5 тысяч рублей

В России размер социального пособия на погребение увеличится на 5,6%, до 9 678 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на доцента кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина Марию Акатнову.

По ее словам, это произойдет с 1 февраля 2026 года. Пособие установлено федеральным законом «О погребении и похоронном деле». Ранее выплата составляла 9 165,37 рублей. Право на пособие имеет любой россиянин, понесший расходы на ритуальные услуги, при условии, что он подтвердит факт оплаты.

Ранее депутат Госдумы РФ (автор нового законопроекта) Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН раскрыла детали нового законопроекта о похоронном деле.

