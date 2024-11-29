«Делают бриллианты и пластинки»: «Похоронный король» Москвы о новых тенденциях

Он также добавил, что цены на похоронные услуги не растут, дорожают лишь материалы.



«В следующем году услуги не подорожают, но сами материалы вырастут в цене – древесина, лаки и прочее. Мы стараемся удерживать цены, но спрогнозировать их невозможно», - заключил глава похоронного сервиса.

Ранее президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш в эфире НСН призвал принять новый закон в области похоронного дела, а также создать реестр организаций.

