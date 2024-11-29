«Делают бриллианты и пластинки»: «Похоронный король» Москвы о новых тенденциях

Старые традиции похорон уходят, люди больше предпочитают кремацию, сказал НСН «похоронный король» столицы Олег Шелягов.

В последнее время люди начали отдавать предпочтение кремации вместо классического захоронения в землю, сказал спецкору НСН «похоронный король» столицы Олег Шелягов.

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«Санкции никак не сказались на нашей работе. Отрасль живет сама по себе. Цена растет вместе с инфляцией, это естественно. Это ведь такой же продукт, как и все остальные», - сказал собеседник НСН.

По его словам, в последнее время наблюдается тенденция на отказ от классического захоронения в землю, а большую популярность набирает кремация.

«Необычные явления в нашей сфере бывают всего, но это не массовое что-то, это уникальные запросы: кто-то из праха бриллиант хочет сделать, а кто-то пластинку какую-то. Время идет, люди меняются, какие-то старые традиции потихоньку уходят. Сейчас, например, все больше людей идут на кремацию, так как отношение к захоронению в землю изменилось», - отметил Шелягов на презентации клипа Народного артиста Филиппа Киркорова «Черная пантера».
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Он также добавил, что цены на похоронные услуги не растут, дорожают лишь материалы.

«В следующем году услуги не подорожают, но сами материалы вырастут в цене – древесина, лаки и прочее. Мы стараемся удерживать цены, но спрогнозировать их невозможно», - заключил глава похоронного сервиса.

Ранее президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш в эфире НСН призвал принять новый закон в области похоронного дела, а также создать реестр организаций.

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ФОТО: РИА Новости
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