«Делают бриллианты и пластинки»: «Похоронный король» Москвы о новых тенденциях
Старые традиции похорон уходят, люди больше предпочитают кремацию, сказал НСН «похоронный король» столицы Олег Шелягов.
В последнее время люди начали отдавать предпочтение кремации вместо классического захоронения в землю, сказал спецкору НСН «похоронный король» столицы Олег Шелягов.
«Санкции никак не сказались на нашей работе. Отрасль живет сама по себе. Цена растет вместе с инфляцией, это естественно. Это ведь такой же продукт, как и все остальные», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в последнее время наблюдается тенденция на отказ от классического захоронения в землю, а большую популярность набирает кремация.
«Необычные явления в нашей сфере бывают всего, но это не массовое что-то, это уникальные запросы: кто-то из праха бриллиант хочет сделать, а кто-то пластинку какую-то. Время идет, люди меняются, какие-то старые традиции потихоньку уходят. Сейчас, например, все больше людей идут на кремацию, так как отношение к захоронению в землю изменилось», - отметил Шелягов на презентации клипа Народного артиста Филиппа Киркорова «Черная пантера».
Он также добавил, что цены на похоронные услуги не растут, дорожают лишь материалы.
«В следующем году услуги не подорожают, но сами материалы вырастут в цене – древесина, лаки и прочее. Мы стараемся удерживать цены, но спрогнозировать их невозможно», - заключил глава похоронного сервиса.
Ранее президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш в эфире НСН призвал принять новый закон в области похоронного дела, а также создать реестр организаций.
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