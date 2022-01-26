В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов

Учащиеся профессиональных образовательных и образовательных организаций высшего образования старше 18 лет включены в Красноярском крае в список граждан, которые подлежат обязательной вакцинаций от коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале.

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По его словам, это позволит увеличить охват вакцинации совершеннолетних учащихся.

Ранее сообщалось, что новая разновидность коронавируса «омикрон» обнаружена у пяти жителей Красноярска, прилетевших из-за рубежа, в целом регионе наблюдается рост заболеваемости.


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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:Красноярский КрайвузыВакцинацияКоронавирус
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