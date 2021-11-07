В Красноярском крае действие QR-кодов продлили
На неопределенный срок – до улучшения эпидемиологической ситуации – прродляется действие системы QR-кодов или справок о вакцинации, или перенесенном заболевании при посещении ТРЦ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.
«Внесены изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции... В указе прописан запрет на вход в ТРЦ и организации общественного питания (за исключением обслуживания навынос) детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей», - сообщают в пресс-службе.
Порядок предоставления QR-кодов для входа в ТРЦ, на объекты культуры и спорта в Красноярском крае ввели с 30 октября.
Накануне в Татарстане решили приостановить действие транспортных карт для граждан старше 60 лет. Через две недели проездные документы заменят на QR-коды. Причина – в многочисленных нарушениях масочного режима, пояснили в пресс-службе президента республики Рустама Минниханова.
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