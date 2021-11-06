В Саратовской области введут QR-коды для сотрудников и посетителей ряда организаций
Власти Саратовской области введут QR-коды для доступа в торговые центры, гостиницы, турбазы и базы отдыха, страховые и микрофинансовые организации (МФО). Нововведение будет действовать с 8 ноября, сообщил в Telegram вице-губернатор региона Роман Бусаргин.
По его словам, систему QR-кодов введут из-за эпидемиологической обстановки в области, которая остается напряженной.
Коды будут необходимы посетителям и сотрудникам косметических, СПА- и массажных салонов, парикмахерских, салонов красоты, организаций, оказывающих бытовые услуги, объектов непродовольственной торговли, отделений почтовой связи, банков.
Кроме того, центры «Мои документы» в регионе с 15 ноября смогут обслуживать заявителей только по предварительной записи.
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