В Саратовской области введут QR-коды для сотрудников и посетителей ряда организаций

Власти Саратовской области введут QR-коды для доступа в торговые центры, гостиницы, турбазы и базы отдыха, страховые и микрофинансовые организации (МФО). Нововведение будет действовать с 8 ноября, сообщил в Telegram вице-губернатор региона Роман Бусаргин.

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По его словам, систему QR-кодов введут из-за эпидемиологической обстановки в области, которая остается напряженной.

Коды будут необходимы посетителям и сотрудникам косметических, СПА- и массажных салонов, парикмахерских, салонов красоты, организаций, оказывающих бытовые услуги, объектов непродовольственной торговли, отделений почтовой связи, банков.

Кроме того, центры «Мои документы» в регионе с 15 ноября смогут обслуживать заявителей только по предварительной записи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саратовская ОбластьКоронавирус
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