Повышение штрафов за оскорбления в интернете является избыточной мерой, которую некоторые законодатели пытаются использовать для предвыборного пиара, рассказал депутат Госдумы от КПРФ, юрист Юрий Синельщиков в разговоре с НСН.

Ранее группа депутатов ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложила ввести штрафы до полумиллиона рублей за буллинг как в интернете, так и в реальной жизни. Законопроект был направлен в правительство. Законодатели предложили увеличить штраф за унижения и оскорбления окружающих до размера от 10 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч для юридических лиц и от 100 до 500 тысяч рублей для компаний. Синельщиков посчитал такие изменения неоправданными.