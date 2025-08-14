КПРФ обвинила ЛДПР в показухе на буллинге в интернете
Многие депутаты «просыпаются» в предвыборный период, поэтому и появляются неожиданные инициативы от ЛДПР, заявил НСН депутат-коммунист Юрий Синельщиков.
Повышение штрафов за оскорбления в интернете является избыточной мерой, которую некоторые законодатели пытаются использовать для предвыборного пиара, рассказал депутат Госдумы от КПРФ, юрист Юрий Синельщиков в разговоре с НСН.
Ранее группа депутатов ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложила ввести штрафы до полумиллиона рублей за буллинг как в интернете, так и в реальной жизни. Законопроект был направлен в правительство. Законодатели предложили увеличить штраф за унижения и оскорбления окружающих до размера от 10 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч для юридических лиц и от 100 до 500 тысяч рублей для компаний. Синельщиков посчитал такие изменения неоправданными.
«С точки зрения доказательной базы понятно, что буллинг — это продолжительное оскорбление, и это значит, что за него сейчас уже можно наказывать. За травлю в интернете уже существуют нормы, которые предусматривают наказания. Если кому-то кажется, что этих мер недостаточно, что надо усилить ответственность, увеличить диапазон наказания, то я не вижу в этом смысла. Я против того, чтобы придумывать новые составы преступлений на ровном месте, когда общество не чувствует в этом потребности. У нас, к сожалению, сейчас, особенно накануне выборов в Госдуму, депутаты будут проявлять активность, иногда даже излишнюю, для того, чтобы показать, что они не спят, и борются за порядок», — отметил он.
Ранее Синельщиков в беседе с НСН поспорил о снижении уголовной ответственности до 14 лет.
