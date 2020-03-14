В Конституционный суд поступил закон о поправке в Конституцию

Закон о поправке к Конституции, подписанный президентом России Владимиром Путиным в процедурной части, в субботу, 14 марта поступил на рассмотрение в Конституционный суд (КС) РФ, сообщили в пресс-службе суда.

«14 марта 2020 года в КС РФ поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Также отмечается, что процедура рассмотрения закона будет не публичной в связи с тем, что в процессе не сторон-участниц спора, которым необходимо обеспечивать публичность и гласность судебного процесса.

Отмечается, что после рассмотрения закона о поправке в конституцию заключение Конституционного суда будет отправлено президенту.