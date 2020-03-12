Клишас: Поправки сформулированы на основе предложений людей
Андрей Клишас специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
На Всероссийском голосовании ждут высокую явку избирателей
Социологи и политологи ждут на Всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию высокую явку — более половины избирателей. Мотивировать людей к участию будет социальная направленность поправок, считают эксперты.
Андрей Клишас: «Поправки сформулированы на основе предложений людей. Это действительно народные поправки в Конституцию. Поэтому то, что социологи прогнозируют высокую явку, это, на мой взгляд, вполне оправдано. Людям действительно небезразлично то, как страна будет жить ближайшие десятилетия», — отмечает сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в эфире НСН.
Большинство регионов одобрили поправки в Конституцию
В Совет Федерации поступили результаты голосований по поправкам в Конституцию в законодательных собраниях более двух третей от общего числа регионов. Все поступившие отзывы положительные.
Андрей Клишас: «Голосование в регионах идет очень активно. Я думаю, Совет Федерации рассмотрит в ближайшее время вопрос установления этих результатов», — комментирует он для НСН.
В память о погибших в ВОВ высадят 27 млн деревьев
27 миллионов деревьев высадят в РФ и СНГ в рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Великой Победы. Идея в том, чтобы оставить «вечный памятник» в память о каждом из 27-ми миллионов погибших в ходе Великой Отечественной войне.
Андрей Клишас: «Вопрос исторической памяти приобретает особую актуальность в наши дни. Потому что попытки фальсификации и пересмотр истории – это очень большая беда. И желание сохранить память о подвиге наших отцов и дедов – важная сегодня задача и важная акция», — делится он со слушателями НСН.
Инвалиды смогут получать средства реабилитации по месту проживания
Минтруд готовит изменения в законодательстве, чтобы люди с инвалидностью могли получать технические средства реабилитации не только по месту прописки, но и по месту фактического проживания.
Андрей Клишас: «Вы знаете, все ведомства сегодня смотрят заново на свою компетенцию с точки зрения принципов социального государства. Все сегодня, и в правительстве в первую очередь, увидели, сколь высока поддержка людей социальных инициатив президента. И я думаю, что многие посмотрят заново на свои задачи в этом контексте», — подытоживает в беседе с НСН сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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