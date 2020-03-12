Клишас: Поправки сформулированы на основе предложений людей

Андрей Клишас: «Вы знаете, все ведомства сегодня смотрят заново на свою компетенцию с точки зрения принципов социального государства. Все сегодня, и в правительстве в первую очередь, увидели, сколь высока поддержка людей социальных инициатив президента. И я думаю, что многие посмотрят заново на свои задачи в этом контексте», — подытоживает в беседе с НСН сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

