Шахназаров поддержал поправку Терешковой
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Терешкова ответила критикам ее поправки
Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию в нелюбви к России. Ранее депутат Госдумы предложила отменить ограничение президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина.
Карен Шахназаров: «Я поддерживаю предложение Валентины Владимировны. Ограничивать сроки, на мой взгляд, неверно. Иначе мы столкнемся с тем, с чем столкнулась сегодня американская политическая система, где фактически президент страны просто ограничен во власти. В первый срок он думает о том, как ему пройти во второй. А второй срок он уже является, как говорят, хромой уткой. В этом случае страна управляется не президентом, а всевозможными олигархическими политическими группами, которые могут осуществлять длительную реальную власть. Поэтому я всегда был противником этого», – выражает свое мнение Карен Шахназаров в эфире НСН.
ВЦИОМ: Половина россиян проголосуют 22 апреля
Более половины жителей России намерены принять участие во Всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию 22 апреля. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.
Карен Шахназаров: «На мой взгляд, значимая новость. Это говорит о том, что большое количество россиян предают большое значение новой Конституции, их это интересует. Мне, как члену комиссии, это приятно. Значит те поправки, которые были внесены, видимо, отвечают запросу сограждан», – делится он с НСН.
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Всероссийская организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Тем временем ученые прогнозируют окончание эпидемии к середине лета.
Карен Шахназаров: «Конечно, о коронавирусе только ленивый сейчас не говорит. Я бы только очень не хотел, чтобы это превращалось в какую-то панику. Сегодня вот я прочитал информацию, что за такое же время в Штатах от обычного гриппа 75 тысяч человек скончалось. Наверное, и у нас не меньше. Я ни в коем случае не подвергаю сомнению, что необходимо бороться с коронавирусом, меры принимать. Но мне кажется, элемент паники присутствует. И это понятно, это выгодно журналистике, там всегда нужны новости. Это может выгодно каким-то политическим силам, потому что легко себя проявлять на этом фоне радетелями блага для народа. Надо понимать, что панические настроения могут гораздо больший вред принести, чем сам коронавирус», – комментирует в беседе с НСН Карен Шахназаров.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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