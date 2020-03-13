Шахназаров поддержал поправку Терешковой

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Терешкова ответила критикам ее поправки

Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию в нелюбви к России. Ранее депутат Госдумы предложила отменить ограничение президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина.

Карен Шахназаров: «Я поддерживаю предложение Валентины Владимировны. Ограничивать сроки, на мой взгляд, неверно. Иначе мы столкнемся с тем, с чем столкнулась сегодня американская политическая система, где фактически президент страны просто ограничен во власти. В первый срок он думает о том, как ему пройти во второй. А второй срок он уже является, как говорят, хромой уткой. В этом случае страна управляется не президентом, а всевозможными олигархическими политическими группами, которые могут осуществлять длительную реальную власть. Поэтому я всегда был противником этого», – выражает свое мнение Карен Шахназаров в эфире НСН.

2

ВЦИОМ: Половина россиян проголосуют 22 апреля

Более половины жителей России намерены принять участие во Всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию 22 апреля. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Карен Шахназаров: «На мой взгляд, значимая новость. Это говорит о том, что большое количество россиян предают большое значение новой Конституции, их это интересует. Мне, как члену комиссии, это приятно. Значит те поправки, которые были внесены, видимо, отвечают запросу сограждан», – делится он с НСН.

3

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

Всероссийская организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Тем временем ученые прогнозируют окончание эпидемии к середине лета.

Карен Шахназаров: «Конечно, о коронавирусе только ленивый сейчас не говорит. Я бы только очень не хотел, чтобы это превращалось в какую-то панику. Сегодня вот я прочитал информацию, что за такое же время в Штатах от обычного гриппа 75 тысяч человек скончалось. Наверное, и у нас не меньше. Я ни в коем случае не подвергаю сомнению, что необходимо бороться с коронавирусом, меры принимать. Но мне кажется, элемент паники присутствует. И это понятно, это выгодно журналистике, там всегда нужны новости. Это может выгодно каким-то политическим силам, потому что легко себя проявлять на этом фоне радетелями блага для народа. Надо понимать, что панические настроения могут гораздо больший вред принести, чем сам коронавирус», – комментирует в беседе с НСН Карен Шахназаров.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
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