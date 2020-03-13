Шахназаров поддержал поправку Терешковой

Карен Шахназаров: «Конечно, о коронавирусе только ленивый сейчас не говорит. Я бы только очень не хотел, чтобы это превращалось в какую-то панику. Сегодня вот я прочитал информацию, что за такое же время в Штатах от обычного гриппа 75 тысяч человек скончалось. Наверное, и у нас не меньше. Я ни в коем случае не подвергаю сомнению, что необходимо бороться с коронавирусом, меры принимать. Но мне кажется, элемент паники присутствует. И это понятно, это выгодно журналистике, там всегда нужны новости. Это может выгодно каким-то политическим силам, потому что легко себя проявлять на этом фоне радетелями блага для народа. Надо понимать, что панические настроения могут гораздо больший вред принести, чем сам коронавирус», – комментирует в беседе с НСН Карен Шахназаров.

