В научном консилиуме по косаткам предупредили о большой китайской неустойке
Вице-президент Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде в эфире НСН рассказал о негативных последствиях освобождения китов.
Китайские океанариумы, которые не получили из России косаток и белух, могут потребовать большую неустойку за срыв контрактов. Об этом НСН рассказал участник научного консилиума по китообразным в бухте Средней, вице-президент Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) Виктор Усов.
«Когда появятся претензии со стороны китайский партнеров, будет информация. Я думаю, они будут. И правильно сделают. Если китайское партнеры не согласуют свои вопросы в досудебном порядке с учетом добрососедских отношений России и Китая, неустойка может быть значительной, если исходить из контрактных цифр, сроков поставки. Они законно обоснованы. Тогда и надо будет делать оценку всех этих действий, кто кому навредил. Кто нанес ущерб компаниям-отловщикам и ущерб стране», - заметил он.
Собеседник НСН указал, что во время репортажа из бухты Средней на прямой линии президента Путина, когда было показано начало операции по вывозу косаток и белух, никто не говорил ни о каких нарушениях закона.
«Было сказано, что когда ловили – было одно законодательство, отловили – к сожалению, законодательство поменялось», - уточнил он.
Поскольку суд не лишал компании, которые выловили китов и содержали их в бухте Средней, права собственности на животных, то показанная на прямой линии операция по их освобождению, могла быть организована только с согласия отловщиков, добавил эколог.
«Это проявление доброй воли отловщиков, чтобы ситуацию решить нормально. Вывоз производится по согласованию с ними. Видели же, что никто никаких препятствий не чинил. Все, что делается, делается с участием отловщиков. Есть поручение президента, и есть решение компаний, которые занимались отловом, провести необходимые операции. Что там будет дальше, знают те, кому это поручено, - ВНИРО. ВНИРО руководит, у них есть соответствующая программа», заклюичл он.
Ранее НСН писала, что китайские заказчики китообразных, которых выловили для них четыре российские компании - «Афалина», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий» и «Белый кит», уже заплатили за животных авансом 665 млн рублей. В случае невыполнения контрактов, согласно их условиям, начисляется неустойка 1% от суммы за день просрочки. Учитывая, что общая контрактная стоимость косаток и белух составляет 39 млн долларов, а крайним сроком их передачи китайцам был конец января, то к сегодняшнему дню неустойка могла составить 55 млн долларов (3,49 млрд рублей).
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