Китовая тюрьма

В научном консилиуме по косаткам предупредили о большой китайской неустойке

21 июня17:58
Сергей Подосенов

Вице-президент Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде в эфире НСН рассказал о негативных последствиях освобождения китов.

Китайские океанариумы, которые не получили из России косаток и белух, могут потребовать большую неустойку за срыв контрактов. Об этом НСН рассказал участник научного консилиума по китообразным в бухте Средней, вице-президент Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) Виктор Усов.

«Когда появятся претензии со стороны китайский партнеров, будет информация. Я думаю, они будут. И правильно сделают. Если китайское партнеры не согласуют свои вопросы в досудебном порядке с учетом добрососедских отношений России и Китая, неустойка может быть значительной, если исходить из контрактных цифр, сроков поставки. Они законно обоснованы. Тогда и надо будет делать оценку всех этих действий, кто кому навредил. Кто нанес ущерб компаниям-отловщикам и ущерб стране», - заметил он.

Путин: Косатки из «китовой тюрьмы» стоят 100 миллионов долларов

Собеседник НСН указал, что во время репортажа из бухты Средней на прямой линии президента Путина, когда было показано начало операции по вывозу косаток и белух, никто не говорил ни о каких нарушениях закона.

«Было сказано, что когда ловили – было одно законодательство, отловили – к сожалению, законодательство поменялось», - уточнил он.

Поскольку суд не лишал компании, которые выловили китов и содержали их в бухте Средней, права собственности на животных, то показанная на прямой линии операция по их освобождению, могла быть организована только с согласия отловщиков, добавил эколог.

«Это проявление доброй воли отловщиков, чтобы ситуацию решить нормально. Вывоз производится по согласованию с ними. Видели же, что никто никаких препятствий не чинил. Все, что делается, делается с участием отловщиков. Есть поручение президента, и есть решение компаний, которые занимались отловом, провести необходимые операции. Что там будет дальше, знают те, кому это поручено, - ВНИРО. ВНИРО руководит, у них есть соответствующая программа», заклюичл он.

Ранее НСН писала, что китайские заказчики китообразных, которых выловили для них четыре российские компании - «Афалина», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий» и «Белый кит», уже заплатили за животных авансом 665 млн рублей. В случае невыполнения контрактов, согласно их условиям, начисляется неустойка 1% от суммы за день просрочки. Учитывая, что общая контрактная стоимость косаток и белух составляет 39 млн долларов, а крайним сроком их передачи китайцам был конец января, то к сегодняшнему дню неустойка могла составить 55 млн долларов (3,49 млрд рублей).

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Фото: РИА Новости
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