Собеседник НСН указал, что во время репортажа из бухты Средней на прямой линии президента Путина, когда было показано начало операции по вывозу косаток и белух, никто не говорил ни о каких нарушениях закона.

«Было сказано, что когда ловили – было одно законодательство, отловили – к сожалению, законодательство поменялось», - уточнил он.

Поскольку суд не лишал компании, которые выловили китов и содержали их в бухте Средней, права собственности на животных, то показанная на прямой линии операция по их освобождению, могла быть организована только с согласия отловщиков, добавил эколог.

«Это проявление доброй воли отловщиков, чтобы ситуацию решить нормально. Вывоз производится по согласованию с ними. Видели же, что никто никаких препятствий не чинил. Все, что делается, делается с участием отловщиков. Есть поручение президента, и есть решение компаний, которые занимались отловом, провести необходимые операции. Что там будет дальше, знают те, кому это поручено, - ВНИРО. ВНИРО руководит, у них есть соответствующая программа», заклюичл он.

Ранее НСН писала, что китайские заказчики китообразных, которых выловили для них четыре российские компании - «Афалина», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий» и «Белый кит», уже заплатили за животных авансом 665 млн рублей. В случае невыполнения контрактов, согласно их условиям, начисляется неустойка 1% от суммы за день просрочки. Учитывая, что общая контрактная стоимость косаток и белух составляет 39 млн долларов, а крайним сроком их передачи китайцам был конец января, то к сегодняшнему дню неустойка могла составить 55 млн долларов (3,49 млрд рублей).

