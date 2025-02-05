Битва за зрителя: BadComedian поддержал идею онлайн-кинотеатров размещать видео блогеров
Поскольку многие фильмы и сериалы сегодня недоступны в онлайн-кинотеатрах, платформы стремятся предложить аудитории новый вид контента, пояснил НСН Евгений Баженов.
Эксклюзивный контент блогеров помог бы онлайн-кинотеатрам в битве за аудиторию, которую они сегодня проигрывают на фоне распространения пиратского контента. Об этом в интервью НСН заявил блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Онлайн-кинотеатр Wink в первом квартале 2025 намерен тестировать возможность публикации нишевого блогерского контента, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора сервиса Антона Володькина. Уточняется, что авторы будут получать более половины дохода площадки от рекламы при размещении роликов, что позволит Wink дополнительно монетизировать контент, поскольку видео блогеров не будут входить в подписку. Баженов отметил, что такое решение может помочь онлайн-кинотеатру удержать аудиторию.
«Сегодня формально пиратство контента вроде запрещено, но люди просто так не идут на такие отечественные площадки, как VK Видео и Rutube, и приходится как-то повышать трафик. В контексте пиратского контента приложения Rutube и VK Видео гораздо удобнее сайтов с рекламой. При этом возникает вопрос – зачем мне онлайн-кинотеатры, если все фильмы и сериалы теперь есть на Rutube и на VK. Эта ситуация крайне странная, идиотская. Онлайн-кинотеатры держатся за счет эксклюзивных сериалов. Если к этому добавятся эксклюзивные ролики от блогеров, возможно какое-то количество зрителей это перетащит», - сказал он.
По словам собеседника НСН, платформам следовало бы договариваться о создании эксклюзивного контента.
«Стоит пытаться с блогерами делать какие-то проекты и курировать их. Нужна не просто покупка блогера с подписчиками, чтобы потом отчитаться, а какой-никакой подход к качеству контента. Если говорить про эксклюзивные проекты – начинание неплохое. Выстрелит или не выстрелит – другой вопрос. Касательно монетизации очень много обещаний от разных платформ, но практика показывает, что их нереально выполнить, либо все эти обещания со звездочкой. Нужно смотреть на практике, если будут действительно платить – замечательно», - пояснил он.
При этом блогер добавил, что на данный момент не заинтересован в размещении контента в онлайн-кинотеатрах, однако мог бы рассмотреть такое предложение при определенных обстоятельствах.
«У меня в этом необходимости нет. Большое количество зрителей смотрит ролики, они платят донаты, на которые я могу снимать новые видео. С другой стороны, я понимаю, что ситуации могут быть разные, в том числе удаление канала. При таком варианте нужно будет думать, онлайн-кинотеатры вполне были бы интересны», - заявил он.
Ранее сообщалось, что за 2024 год крупнейшие цифровые платформы нарастили выплаты авторам контента: в «ВКонтакте» — до 7,1 миллиарда рублей, в «Яндексе» — 1,7 миллиарда рублей, в Nuum — 46 миллиона рублей. При этом председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко в разговоре с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что даже за пять лет Россия не сможет догнать зарубежный рекламный рынок по капитализации, что напрямую влияет на заработки блогеров.
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