Битва за зрителя: BadComedian поддержал идею онлайн-кинотеатров размещать видео блогеров

По словам собеседника НСН, платформам следовало бы договариваться о создании эксклюзивного контента.

«Стоит пытаться с блогерами делать какие-то проекты и курировать их. Нужна не просто покупка блогера с подписчиками, чтобы потом отчитаться, а какой-никакой подход к качеству контента. Если говорить про эксклюзивные проекты – начинание неплохое. Выстрелит или не выстрелит – другой вопрос. Касательно монетизации очень много обещаний от разных платформ, но практика показывает, что их нереально выполнить, либо все эти обещания со звездочкой. Нужно смотреть на практике, если будут действительно платить – замечательно», - пояснил он.

При этом блогер добавил, что на данный момент не заинтересован в размещении контента в онлайн-кинотеатрах, однако мог бы рассмотреть такое предложение при определенных обстоятельствах.

«У меня в этом необходимости нет. Большое количество зрителей смотрит ролики, они платят донаты, на которые я могу снимать новые видео. С другой стороны, я понимаю, что ситуации могут быть разные, в том числе удаление канала. При таком варианте нужно будет думать, онлайн-кинотеатры вполне были бы интересны», - заявил он.

Ранее сообщалось, что за 2024 год крупнейшие цифровые платформы нарастили выплаты авторам контента: в «ВКонтакте» — до 7,1 миллиарда рублей, в «Яндексе» — 1,7 миллиарда рублей, в Nuum — 46 миллиона рублей. При этом председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко в разговоре с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что даже за пять лет Россия не сможет догнать зарубежный рекламный рынок по капитализации, что напрямую влияет на заработки блогеров.

