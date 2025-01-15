СМИ: «ВКонтакте» впервые обошел YouTube по охвату среди россиян

Охват соцсети «ВКонтакте» в декабре 2024 года составил 92 миллиона пользователей, что впервые позволило ей обойти видеохостинг YouTube по показателю. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

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Уточняется, что статистика учитывает всех пользователей компьютеров и мобильных устройств старше 12 лет.

При этом аудитория YouTube в декабре 2024 года составила 89,6 миллиона россиян, показатель снижался в течение всего года на фоне замедления работы видеохостинга. К концу года он сократился на 6%. Среднесуточный охват YouTube по итогу 2024 года составил 42,1 миллион, сократившись на 21% относительно уровня 2023 года. Для сравнения среднесуточный охват «ВКонтакте» составил 57,2 миллиона.

Российские интернет-провайдеры начали сообщать о проблемах с воспроизведением видео на YouTube в начале августа 2024 года. Роскомнадзор уточнил, что снижение качества работы сервиса объясняется уходом Google из России и прекращением поддержки инфраструктуры кеширующих серверов Google Global Cache.

К концу декабря 2024 года абоненты крупнейших российских мобильных операторов заявили, что тоже столкнулись с проблемами при воспроизведении видео на YouTube, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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