СМИ: «ВКонтакте» впервые обошел YouTube по охвату среди россиян

Уточняется, что статистика учитывает всех пользователей компьютеров и мобильных устройств старше 12 лет.

При этом аудитория YouTube в декабре 2024 года составила 89,6 миллиона россиян, показатель снижался в течение всего года на фоне замедления работы видеохостинга. К концу года он сократился на 6%. Среднесуточный охват YouTube по итогу 2024 года составил 42,1 миллион, сократившись на 21% относительно уровня 2023 года. Для сравнения среднесуточный охват «ВКонтакте» составил 57,2 миллиона.

Российские интернет-провайдеры начали сообщать о проблемах с воспроизведением видео на YouTube в начале августа 2024 года. Роскомнадзор уточнил, что снижение качества работы сервиса объясняется уходом Google из России и прекращением поддержки инфраструктуры кеширующих серверов Google Global Cache.

К концу декабря 2024 года абоненты крупнейших российских мобильных операторов заявили, что тоже столкнулись с проблемами при воспроизведении видео на YouTube, напоминает «Радиоточка НСН».

