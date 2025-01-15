СМИ: «ВКонтакте» впервые обошел YouTube по охвату среди россиян
Охват соцсети «ВКонтакте» в декабре 2024 года составил 92 миллиона пользователей, что впервые позволило ей обойти видеохостинг YouTube по показателю. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.
Уточняется, что статистика учитывает всех пользователей компьютеров и мобильных устройств старше 12 лет.
При этом аудитория YouTube в декабре 2024 года составила 89,6 миллиона россиян, показатель снижался в течение всего года на фоне замедления работы видеохостинга. К концу года он сократился на 6%. Среднесуточный охват YouTube по итогу 2024 года составил 42,1 миллион, сократившись на 21% относительно уровня 2023 года. Для сравнения среднесуточный охват «ВКонтакте» составил 57,2 миллиона.
Российские интернет-провайдеры начали сообщать о проблемах с воспроизведением видео на YouTube в начале августа 2024 года. Роскомнадзор уточнил, что снижение качества работы сервиса объясняется уходом Google из России и прекращением поддержки инфраструктуры кеширующих серверов Google Global Cache.
К концу декабря 2024 года абоненты крупнейших российских мобильных операторов заявили, что тоже столкнулись с проблемами при воспроизведении видео на YouTube, напоминает «Радиоточка НСН».
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