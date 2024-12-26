«Не деньги»: YouTube не заметит миллиардных потерь после блокировки в России

«Для YouTube 20 миллиардов, можно сказать, вообще не деньги. Для нас эта цифра существенная, а в компании международного уровня на зарплаты в месяц больше уходит. Более того, я не очень понимаю, откуда эта доходная часть, потому что они уже давно рекламу не размещают, не работают с Россией. Поступлений уже нет, YouTube уже эти деньги потерял, когда отказался сотрудничать с Россией. Российские посетители рекламу не видят», - отметил он.

По его словам, российские блогеры после ограничений от YouTube так и не смогли выйти на прежний уровень доходов.

«На YouTube наши блогеры хорошо зарабатывали, а зарабатывать столько в VK не получается. У нас рынок рекламы достаточно дешевый, так сложилось. Пока блогеры все равно переходят больше на VK, у этой платформы позиции гораздо лучше, чем у того же RUTUBE, потому что у VK колоссальное количество сервисов. Пока зарубежные рекламодатели не придут, до прежних заработков мы не дотянем. Наши рекламодатели не создают конкурсную массу, не могут вытащить этот рынок. Но выбора пока нет», - добавил собеседник НСН.

Трафик YouTube в России снизился до 8,9% в декабре. Об этом сообщает компания Google. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в замедлении YouTube виновата Google, так как после начала спецоперации компания перестала финансировать свои «дочки», передает «Радиоточка НСН».

