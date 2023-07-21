В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил из окна девочку
Против жителя Комсомольска-на-Амуре завели уголовное дело после того, как он выбросил оставшуюся с няней маленькую девочку из окна, сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Мать ребенка наняла для своей дочери няню, которая оказывала услуги по месту своего проживания. Вечером няня взяла с собой девочку и пошла в гости к соседу, с которым стала выпивать спиртные напитки.
Неожиданно ребенок заплакал, из-за чего мужчина сбросил девочку с балкона. Ребенка госпитализировали.
Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.
Ранее на юге Москвы нашли тело 11-летнего ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил из окна девочку
- США направят корабли в Ормузский пролив
- Экс-советник Пентагона заявил, что Запад пытается завладеть ресурсами России
- В России могут снизить НДС на ряд детских товаров
- СМИ: Минстрой разрабатывает спецсчета для оплаты ЖКУ
- Директор ЦРУ Бернс: в США заранее знали о попытке мятежа Пригожина
- В США раскрыли главную цель в отношении России
- СМИ: Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ – 2» по Севморпути
- Американский Сенат отверг призыв урезать помощь Украине
- В Telegram появились сторис
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru