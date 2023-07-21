В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил из окна девочку

Против жителя Комсомольска-на-Амуре завели уголовное дело после того, как он выбросил оставшуюся с няней маленькую девочку из окна, сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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Мать ребенка наняла для своей дочери няню, которая оказывала услуги по месту своего проживания. Вечером няня взяла с собой девочку и пошла в гости к соседу, с которым стала выпивать спиртные напитки.

Неожиданно ребенок заплакал, из-за чего мужчина сбросил девочку с балкона. Ребенка госпитализировали.

Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

Ранее на юге Москвы нашли тело 11-летнего ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДетиУголовное ДелоКомсомольск-на-амуре

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