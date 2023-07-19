На юге Москвы нашли тело 11-летнего ребенка
Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в районе Каширского шоссе на юге Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.
Ребенка обнаружили в парковой зоне. На его теле есть ножевые ранения.
«Сегодня мать ребенка обратилась с заявлением о розыске ее 11-летнего сына, который вчера днем ушел гулять и не вернулся», - говорится в сообщении прокуратуры Москвы.
Надзорное ведомство контролирует ход процессуальной проверки. По ее результатам примут решение о возбуждении уголовного дела.
В Иркутске 9 июля нашли тело полуторагодовалой девочки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru