На юге Москвы нашли тело 11-летнего ребенка

Ребенка обнаружили в парковой зоне. На его теле есть ножевые ранения.

«Сегодня мать ребенка обратилась с заявлением о розыске ее 11-летнего сына, который вчера днем ушел гулять и не вернулся», - говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Надзорное ведомство контролирует ход процессуальной проверки. По ее результатам примут решение о возбуждении уголовного дела.

В Иркутске 9 июля нашли тело полуторагодовалой девочки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, передает «Радиоточка НСН».

