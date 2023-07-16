Установлена личность матери найденного на северо-востоке Москвы ребенка

Столичная прокуратура установила личность матери ребенка, найденного под окнами дома на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Матерью ребенка оказалась женщина 1999 года рождения. Она проживает в доме, под окнами которого нашли малыша.

По словам женщины, она уснула и оставила ребенка без присмотра. Мальчик упал с высоты четвертого этажа.

Как сообщает «Радиоточка НСН», ребенка нашли прохожие на Сельскохозяйственной улице. Малыша передали медицинским работникам для осмотра.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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