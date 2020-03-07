Первый заболевший коронавирусом выписан из больницы в Москве

Отмечается, что симптомов вирусного заболевания у пациента него не наблюдается, он здоров.

«Сегодня мы выписали пациента, у которого впервые в Москве была выявлена коронавирусная инфекция. Подробные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Лечение и обследование пациента проводилось в соответствии с временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции». В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается», — прокомментировала главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

По словам бывшего пациента, он из больницы отправится отдыхать домой. Мужчина также поблагодарил врачей больницы за внимательное отношение.

Напомним, с 5 марта в Москве переведены в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. По мнению мэрии, данные меры позволят избежать широкого распространения коронавирусной инфекции и других заболеваний.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН спрогнозировал рост числа заболевших коронавирусом россиян. Он также предположил, что «бояться надо итальянских макарошек, возможно, в них вирус и сидит».

