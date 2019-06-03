В «китовую тюрьму» начали водить детей на экскурсии

В «китовой тюрьме» в Приморье начали проходить экскурсии для детей. Владельцы организуют мероприятия для воспитанников детских садов бесплатно. Об этом сообщила зоозащитница Нина Зырянова, передает ее слова РИА Новости. По ее словам, посмотреть на косаток и белух приехали около 100 взрослых и детей из Находки.

Представители компании-отловщика косаток и белух пояснили, что экскурсии проводятся в рамках соглашения о культурно-просветительской работе с населением, подписанного с властями региона и учеными, отмечает «Газета.ру».

Морские млекопитающие содержатся в неволе в бухте Средняя под Находкой с октября 2018 года. Животных незаконно выловили для продажи в океанариумы Китая, сообщает Москва 24.

Возбуждено уголовное дело о незаконном вылове и жестоком обращении с животными. Президент Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу вместе с учеными решить судьбу животных.

Ранее в пресс-службе Росрыболовства заявили НСН, о намерении опротестовать решение суда о незаконной выдаче разрешений на вылов косаток.

Ведущий эксперт Greenpeace в России Оганес Таргулян рассказал НСН, как может разрешиться дело о «китовой тюрьме», и кто способен ускорить процесс освобождения животных.

