Росрыболовство опротестует решение суда о незаконной выдаче разрешений на вылов косаток
Об этом НСН сообщили в пресс-службе ведомства.
Росрыболовство опротестует решение городского суда Южно-Сахалинска, который признал незаконной выдачу Росрыболовством разрешений на вылов косаток и белух, которые содержатся в «китовой тюрьме» в бухте Средней. Об этом НСН сообщили в пресс-службе ведомства.
«Решение суда будет опротестовано», - подчеркнули в пресс-службе.
В ведомстве проигнорировали претензии компаний-отловщиков, которые ранее заявили, что не могут отпустить мормлеков, пока им не будут компенсированы расходы на их вылов и содержание. Отметим, что суд отказался лишать отловщиков права собственности на животных.
«Решение о выпуске морских млекопитающих принято до решения суда, продолжается технологическая и организационная подготовка к этому мероприятию в соответствии с рекомендациями консилиума ученых», - пояснили в Росрыболовстве.
Напомним, ранее гендиректор компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов, выступая в суде по делу о «китовой тюрьме», заявил, что не намерен отпускать животных, которых считает своей собственностью.
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