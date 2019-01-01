Росрыболовство опротестует решение суда о незаконной выдаче разрешений на вылов косаток

В ведомстве проигнорировали претензии компаний-отловщиков, которые ранее заявили, что не могут отпустить мормлеков, пока им не будут компенсированы расходы на их вылов и содержание. Отметим, что суд отказался лишать отловщиков права собственности на животных.

«Решение о выпуске морских млекопитающих принято до решения суда, продолжается технологическая и организационная подготовка к этому мероприятию в соответствии с рекомендациями консилиума ученых», - пояснили в Росрыболовстве.

Напомним, ранее гендиректор компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов, выступая в суде по делу о «китовой тюрьме», заявил, что не намерен отпускать животных, которых считает своей собственностью.

