В Китае заявили о победе над коронавирусом

Напомним, с начала эпидемии коронавируса в КНР зафиксировано 81 439 случаев заболевания, при этом 75 448 человек выздоровели, 3300 погибли.

За последние сутки в Китае выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом, из них 44 - завезены из-за границы.

Ранее ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН согласился с прогнозом о спаде пандемии COVID-19 в России летом. Ученый пояснил, на основе каких данных сам пришел к такому выводу.

«Я предполагал аналогичные сроки для России, исходя из истории вирусных пандемий и инфекций. Всплеск пойдет на спад не с сегодняшнего дня, в течение ближайших двух месяцев. Думаю, эта информация должна уравновесить панику, которая возникла в обществе» - заявил эксперт.

