В Китае заявили о победе над коронавирусом
Власти Китая выступили с заявлением об остановке распространения эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Об этом сообщил официальный представитель Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Ми Фэн, информируют РИА Новости.
«По состоянию на 28 марта количество подтверждённых случаев заражения инфекцией меньше 3 тыс., распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», — заявил представитель Китая.
Напомним, с начала эпидемии коронавируса в КНР зафиксировано 81 439 случаев заболевания, при этом 75 448 человек выздоровели, 3300 погибли.
За последние сутки в Китае выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом, из них 44 - завезены из-за границы.
Ранее ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН согласился с прогнозом о спаде пандемии COVID-19 в России летом. Ученый пояснил, на основе каких данных сам пришел к такому выводу.
«Я предполагал аналогичные сроки для России, исходя из истории вирусных пандемий и инфекций. Всплеск пойдет на спад не с сегодняшнего дня, в течение ближайших двух месяцев. Думаю, эта информация должна уравновесить панику, которая возникла в обществе» - заявил эксперт.
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