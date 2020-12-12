В Китае закрыли город на границе с Россией
В город Дунин в северо-восточной провинции Хэйлунцзян с 12 декабря запрещено въезжать и выезжать из него. Власти ввели транспортные ограничения из-за угрозы распространения COVID-19.
Речь идет о временном прекращении пассажирского автомобильного сообщения, такси и личного транспорта, а также общественного.
«Исходя из эпидемиологической ситуации и с целью профилактики распространения эпидемии, строго контролировать въезд и выезд людей, начиная с 13 декабря 2020 года, в городе Дунин вводятся транспортные ограничения», - сообщает местный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ранее среди жителей выявили одного больного COVID-19.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал власти России учиться борьбе с коронавирусом у Китая.
«Слово «жесткий» применяется в металлургии, у нас такого нет. У нас есть адекватность мер. Они должны решать проблему, а не просто удовлетворять чьи-то запросы. Ничего они не дадут, если будут работать без руля и ветрил. Надо работать точечно. Например, на рынке Китая выявили больного. Закрыли сегмент города и несколько миллионов граждан поголовно обследовали. Выявленных тут же просанировали, и забыли об этом. Просто закрытие города ничего не дало бы, так как многие являются бессимптомными носителями вируса. Карантин эффективен в эпидочаге», - отметил парламентарий.
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