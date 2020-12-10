Власти Китая из-за COVID-19 ввели режим «военного времени» на границе с РФ
Администрации двух китайских городов - Суйфэньхэ и Дуннин, которые находятся на границе с Россией, из-за коронавируса ввели режим «военного времени», сообщил местный штаб по противодействию эпидемиологической угрозе.
Решение о вводе особого режима было принято в связи с выявлением одного местного случая COVID-19. При этом, по официальным данным, на территории провинции Хэйлунцзян, где находятся данные города, заразившихся от местных источников не было уже несколько месяцев.
Во время действия режима военного времени гражданам предписано проявлять повышенную бдительность и информировать власти о всех внештатных ситуациях, а также добровольно принимать участие в работе по противодействию пандемии, сообщает ТАСС.
Что касается госучреждений, общественных организаций и предприятий, то они несут повышенную ответственность за борьбу с коронавирусом и обязаны обеспечить максимальные меры предосторожности, чтобы не допустить вспышки заболевания.
Согласно данным правительства КНР, в материковой части страны вылечились 94,32% заболевших коронавирусом и в настоящее время в больницах находится всего 486 заражённых.
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