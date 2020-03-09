В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Темпы заражения COVID-19 снизятся после лета 2020 года, заявил глава спецкомиссии по борьбе с эпидемией госкомитета по делам здравоохранения Китая Чжун Наньшань. Об этом сообщает ТАСС.
Эксперт считает, что эпидемия COVID-19 продержится в мире до июня. Чжун Наньшань отметил влияние на распространение коронавируса ограничительных мер контроля, которые направлены на предотвращение вывоза вируса за пределы зараженной территории и пресечение привозных случаев.
«Эпидемия в странах мира... продлится по меньшей мере до июня, — спрогнозировал представитель Китая.
Согласно официальным данным, общее число зараженных вирусом превысило 109 тысяч человек. Умерли 3 820 человек, выздоровели - свыше 61 тысячи пациентов, напоминает Газета.ru.
Напомним, в России общее число официально подтвержденных фактов заражения достигло 17.
Ранее ученый-вирусолог, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН заявил, что в стране формируется необоснованная паника из-за коронавируса. Эксперт напомнил, что в России регистрируют единичные случаи коронавируса, завезенные из-за границы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Сети появился снимок улыбающегося в тюрьме Роналдиньо
- В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
- Курс доллара достиг 75 рублей на международных торгах
- Аналитик рынка назвал новые условия сделки по ОПЕК+
- В Нидерландах начались слушания по делу сбитого над Донбассом Boeing-777